ترامب يتسبب في إحباط جماهير "أمريكا المفتوحة" للتنس

تأخر انطلاق نهائي فردي الرجال لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس اليوم الأحد وظلت آلاف المقاعد فارغة عند بدء المباراة إذ أبطأت التدابير الأمنية المتعلقة بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخول الجماهير إلى المدرجات.

واصطف المشجعون في صفوف طويلة خارج ملعب آرثر آش في كوينز، وهو أكبر ملعب للتنس في العالم ويتسع لنحو 24 ألف شخص.

وأطلق بعض المشجعين الذين كانوا لا يزالون بالخارج صيحات الاستهجان عندما انطلق النهائي بين الإسباني كارلوس ألكاراز والإيطالي يانيك سينر. وانتهى اللقاء بفوز ألكاراز بنتيجة 6-2 و3-6 و6-1 و6-4.

وقام أفراد الخدمة السرية وضباط الأمن الاتحاديون بتفتيش الحقائب واصطحاب المشجعين عبر أجهزة كشف المعادن، بينما كان مزيج من الهتافات وصيحات الاستهجان في استقبال ترامب في الملعب.

وقال موقع (سيت جيك) الالكتروني إن أسعار التذاكر في إعادة البيع تراوحت بين مئات الدولارات وأكثر من 20 ألف دولار.

وقال كيفن، وهو رجل من بروكلين يعمل في شركة استثمار خاص، إنه انتظر ساعة وربع الساعة ولم يصل إلى المدخل بعد. وألقى الرجل، الذي رفض ذكر لقبه، باللوم على ترامب في التأخير.

وعلّق "مئة بالمئة هو (الملام). أناني جدا. أتوقع من شخص مثله أن يتحلى بقليل من الرقي ليعلم أن حدثا كهذا سيؤجل بسبب وجوده هنا، خاصة في مدينة تكرهه".

وقال متحدث باسم جهاز الخدمة السرية في بيان "ندرك أن الإجراءات الأمنية المشددة المرافقة لزيارة الرئيس لبطولة أمريكا المفتوحة ربما ساهمت في تأخير الحضور. نتقدم بجزيل الشكر لكل مشجع على صبره وتفهمه".

وتشديد الإجراءات الأمنية أمر معتاد في أي مناسبة عامة يحضرها الرئيس، بغض النظر عن انتمائه الحزبي أو شعبيته.

وقبيل انطلاقها، أعلن منظمو البطولة تأخير بدء المباراة النهائية لمدة 30 دقيقة بسبب إجراءات أمنية. ولم يرد الاتحاد الأمريكي للتنس، المسؤول عن تنظيم البطولة، فورا على طلب التعليق على التأخيرات الأمنية.

وبدا الملعب ممتلئا تقريبا بالجمهور بعد مرور نحو ساعة على بداية المباراة، في المجموعة الثانية.

* استقبال متباين

ترامب من مشجعي الرياضة، ويعبّر بانتظام عن رأيه فيها بنفس الطريقة التي سعى بها للتأثير على المؤسسات في المجتمع الأمريكي أو تخويفها.

في فبراير ، بعد أسابيع من توليه المنصب، أصدر أمرا تنفيذيا لحظر المتحولات جنسيا من المشاركة في منافسات رياضة السيدات. وقال مؤيدوه إنه سيعيد الإنصاف، لكن المنتقدين قالوا إنه ينتهك حقوق أقلية صغيرة.

وخلال الصيف، ضغط ترامب على فريق واشنطن كوماندرز لكرة القدم الأمريكية للعودة إلى اسمه السابق "الهنود الحمر"، وهو لقب قال منتقدون إنه كان تصويرا عنصريا للأمريكيين الأصليين.

وكشفت استطلاعات رأي أجرتها رويترز/إبسوس أن نسبة تأييد ترامب وصل إلى 40 في المئة في أواخر يوليو ومنتصف أغسطس آب وهي الأدنى خلال فترة رئاسته.

وفيما يتعلق بسياساته، جاء تأييد ترامب بأغلبية ساحقة من الجمهوريين، مما أثار تساؤلات حول كيفية استقباله في نيويورك، معقل الديمقراطيين.

قالت ماريبيث لوديس من مدينة نيويورك إن التذكرة كلفتها 350 دولارا وإنها وقفت في الصف لساعة ونصف دون أن تتمكن من الدخول.

وأضافت "إنه أمر سخيف. أعتقد أنه من غير المعقول أن يفعلوا هذا. هذا يثير حنقي، فكما تعلمون، أنفقنا كل هذه الأموال".

ومع ذلك، أبدى بعض الحضور ارتياحهم لوجود ترامب. وقالت كارين ستارك، والتي سافرت لحضور المباراة النهائية من ميشيجان "بإمكانه الذهاب أينما يشاء وحضور مباراة إن شاء".

حضر ترامب عددا من الأحداث الرياضية رئيسا منذ توليه منصبه في يناير كانون الثاني، بينها مباراة السوبر بول في فبراير شباط، عندما تلقى الهتافات وصيحات الاستهجان من الجماهير.

وأظهر البث التلفزيوني لشبكة (إيه.بي.سي) ترامب يلوح للجمهور الذي كان لا يزال قليلا، لكن البث لم يتضمن صوت المشجعين. وسُمعت هتافات وصيحات استهجان خلال بث شبكة (ئي.إس.بي.إن) لظهور لاحق لترامب قبل بدء الحدث.

وقالت وسائل إعلام محلية على مدار اليومين الماضيين إن الاتحاد الأمريكي للتنس طلب من هيئات البث حجب أي رد فعل على وجود ترامب في نهائي فردي الرجال اليوم الأحد. وردا على سؤال بهذا الشأن، قال متحدث باسم الاتحاد لرويترز إن الهيئة تطلب بانتظام من المذيعين "الامتناع عن عرض أي اضطرابات خارج الملعب".