تهديدات واستعدادات غير مسبوقة.. شبح الحرب يطارد أوروبا

منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، شهدت أوروبا تصاعداً في التهديدات الأمنية، مما دفع الدول الأوروبية إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الدفاعية. أدى هذا الوضع إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مع التركيز على تعزيز القدرات العسكرية والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.

تعهدت الدول الأعضاء في الناتو بزيادة إنفاقها الدفاعي ليصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً بحلول عام 2035، يشمل هذا الإنفاق 3.5% على متطلبات الدفاع الأساسية و1.5% على الإنفاق المتعلق بالبنية التحتية الرقمية والمرونة المدنية. يُعتبر هذا التوجه تحولاً كبيراً في السياسة الدفاعية الأوروبية، ويعكس التزامًا قويًا بمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.

أعلنت ألمانيا عن خطط لزيادة إنفاقها الدفاعي من 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 إلى 3.5% بحلول عام 2029، ويشمل ذلك تحديث المعدات العسكرية وتوسيع التدريب العسكري. تُظهر هذه الخطط التزاماً قوياً من ألمانيا بتعزيز دفاعاتها الوطنية والمساهمة في الأمن الأوروبي.

إعادة النظر في الخدمة العسكرية الإلزامية

أعادت بعض الدول الأوروبية النظر في سياسة الخدمة العسكرية الإلزامية، مثل بلجيكا التي أعلنت عن دعوات للشباب للمشاركة في الخدمة العسكرية الطوعية بهدف تعزيز القدرات البشرية للقوات المسلحة وضمان جاهزيتها.

تعزيز التعاون الصناعي الدفاعي

تزايدت المبادرات لتعزيز التعاون بين الدول الأوروبية في مجال الصناعات الدفاعية، مثل طلب النرويج شراء فرقاطات من طراز Type 26 من حوض بناء السفن في اسكتلندا، ما يعكس التزامًا بتقوية القدرات البحرية الأوروبية وفقا لصحيفة "ذا تايمز".

تعزيز القدرات الرقمية والمرونة المدنية

أطلقت المفوضية الأوروبية مبادرة لتعزيز الاستعداد الدفاعي بهدف تقوية القدرات الرقمية وزيادة المرونة المدنية، تشمل تعديل القوانين لتسهيل الاستثمار في المجال الدفاعي، وتحسين التنسيق بين الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون مع الصناعات المحلية. تهدف هذه الإجراءات إلى رفع مستوى الجاهزية الدفاعية في أوروبا لمواجهة التحديات المستقبلية.

التعاون مع الناتو

تعزز الدول الأوروبية تعاونها مع الناتو لمواجهة التحديات الأمنية، بما في ذلك نشر قوات متعددة الجنسيات لدعم أوكرانيا وضمان استقرار المنطقة. تشمل هذه الخطط عشرات الآلاف من القوات الأوروبية بالتنسيق مع الحلفاء الآخرين وفقا لصحيفة "فاننشيال تايمز".

في ألمانيا تم تطوير تطبيق يساعد المواطنين على تحديد مواقع المخابئ في حالة الهجوم، وفي السويد وزع كتيب يوضح كيفية بناء مخبأ وتخزين الطعام والتأقلم مع انقطاع الكهرباء. هذه المبادرات تعكس استعداد المواطنين لمواجهة الأزمات المحتملة بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.

القلق من اندلاع حرب عالمية ثالثة

وبحسب الصحيفة البريطانية أظهرت استطلاعات رأي في أوروبا الغربية والولايات المتحدة أن نسبة كبيرة من المواطنين ترى أن حربا عالمية ثالثة قد تكون محتملة خلال العقد المقبل، مع احتمال استخدام الأسلحة النووية

أصدرت المملكة المتحدة مراجعة استراتيجية للدفاع في يونيو 2025 تدعو إلى جاهزية قتالية لمواجهة التهديدات الجديدة، مع زيادة المخزونات من الأسلحة والمعدات وتعزيز القدرات الأوروبية في مواجهة التهديدات المحتملة.

وفي خطوة مثيرة للجدل، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً في سبتمبر 2025 بإعادة تسمية وزارة الدفاع الأمريكية إلى "وزارة الحرب"، في محاولة لإرسال رسالة قوة وعزم في ظل التوترات العالمية. وشدد ترامب على أن الاسم يعكس "روح المحارب" ويعيد للولايات المتحدة مكانتها التاريخية في الردع العسكري. هذا القرار جاء في وقت تتصاعد فيه التوترات في أوروبا وأوكرانيا، ما يعكس مخاوف جدية من تصعيد عالمي محتمل، ويحفز الدول الأوروبية على تعزيز استعداداتها العسكرية والمدنية كرد فعل على التصعيد الأمريكي .

تُظهر هذه التطورات أن أوروبا تتخذ خطوات جدية لتعزيز استعداداتها لمواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة. من خلال زيادة الإنفاق الدفاعي، وتعزيز التعاون الصناعي، وتطوير القدرات الرقمية، بالإضافة إلى تعزيز استعداد المدنيين، تسعى الدول الأوروبية إلى بناء دفاع متكامل قادر على مواجهة التحديات المستقبلية، رغم القلق المستمر من احتمال اندلاع نزاع عالمي ثالث.