رئيس الوزراء الياباني يقرر التنحي عن منصبه

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) اليوم الأحد أن رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا قرر الاستقالة لتجنب الانقسام داخل الحزب الديمقراطي الحر الحاكم.

وخسر الائتلاف الذي يقوده الحزب الديمقراطي الحر بزعامة إيشيبا أغلبيته في مجلس المستشارين في الانتخابات التي جرت في يوليو.

وكان وزير الزراعة الياباني شينجيرو كويزومي، قد حث إيشيبا، على التنحي، بحسب ما أوردته صحيفة "نيكي".

وأفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الأحد، بأن خطوة وزير الزراعة الياباني تأتي في ظل تزايد الدعوات لمطالبة الحزب الحاكم بإجراء انتخابات مبكرة لاختيار قيادته.

ومن المقرر أن يواجه إيشيبا تصويتا حاسما غدا الاثنين، بشأن ما إذا كان الحزب الليبرالي الديمقراطي سيجري انتخابات القيادة.

ويعاني الحزب من صراعات داخلية على مدى أسابيع، حيث يُصرّ رئيس الوزراء على البقاء في السلطة رغم هزيمة انتخابية وطنية ثانية كلفت الحزب الليبرالي الديمقراطي السيطرة على مجلسي البرلمان.