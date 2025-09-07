ترامب يهدد بإرسال الحرس الوطني إلى شيكاغو

ضاعف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس السبت وعوده بإرسال الحرس الوطني وعناصر الهجرة إلى شيكاغو من خلال نشر صورة ساخرة من فيلم "نهاية العالم الآن" تصور كرة لهب تحلق فوق ثاني أكبر مدينة في البلاد بينما تقترب المروحيات.

وكتب ترامب على موقعه للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيال): "أحب رائحة عمليات الترحيل في الصباح". "شيكاغو على وشك أن تعرف لماذا تسمى وزارة الحرب".

ولم يقدم الرئيس أي تفاصيل تتجاوز تسمية "تشيبوكاليبس ناو"، وهي تلاعب بعنوان فيلم فرانسيس فورد كوبولا الديستوبي عام 1979 الذي تدور أحداثه في حرب فيتنام، والذي يقول فيه أحد الشخصيات: "أحب رائحة النابالم في الصباح".

وردا على المنشور، وصف حاكم ولاية إلينوي، جي بي بريتزكر، الديمقراطي، ترامب بأنه يتمنى أن يكون "ديكتاتورا".

ووقع ترامب يوم الجمعة أمرا تنفيذيا يسعى إلى إعادة تسمية وزارة الدفاع بـ "وزارة الحرب"، وذلك بعد أشهر من حملته الانتخابية للترشح لجائزة نوبل للسلام. ويتطلب تغيير الاسم موافقة الكونغرس.

ويوضح الرسم التوضيحي في منشور ترامب صورته على خلفية أفق شيكاغو، مرتديا قبعة تشبه قبعة المقدم كيلجور، الذي يحب الحرب وغير الأخلاقي في الفيلم، والذي لعبه روبرت دوفال.

ويأتي منشور عطلة نهاية الأسبوع لترامب في أعقاب تهديداته المتكررة بإضافة شيكاغو إلى قائمة المدن الأخرى التي يقودها الحزب الديمقراطي والتي استهدفها بتوسيع نطاق الإنفاذ الاتحادي. وتستعد إدارته لتكثيف إنفاذ قوانين الهجرة في شيكاغو، كما فعلت في لوس أنجلوس، ونشر قوات الحرس الوطني.

وبالإضافة إلى إرسال القوات إلى لوس أنجلوس في يونيو، نشر ترامب قوات منذ الشهر الماضي في واشنطن، في إطار استيلائه غير المسبوق على العاصمة الوطنية.

كما اقترح أن بالتيمور ونيو أورلينز قد تواجهان نفس المصير، وفي يوم الجمعة ذكر حتى أن السلطات الاتحادية قد تتجه إلى بورتلاند، أوريجون، "للقضاء عليهم"، في إشارة إلى المحتجين. وربما كان يصف عن طريق الخطأ مقطع فيديو من المظاهرات في تلك المدينة قبل سنوات.

ولا تزال التفاصيل المتعلقة بعملية شيكاغو التي وعد بها ترامب قليلة، ولكن هناك بالفعل معارضة واسعة النطاق. وقال قادة المدينة والولاية إنهم يخططون لمقاضاة إدارة ترامب. وبريتزكر، المرشح المحتمل للرئاسة في عام 2028، يعارض ذلك بشدة أيضا.

وكتب بريتزكر على منصة إكس فوق صورة لمنشور ترامب: "الرئيس يهدد بشن حرب على مدينة أمريكية، هذه ليست مزحة. هذا ليس طبيعيا".

وأضاف: "دونالد ترامب ليس رجلا قويا، إنه رجل خائف. إلينوي لن يخيفها من يتمنى أن يكون ديكتاتورا".