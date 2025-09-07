انقطاع كابل في البحر الأحمر يشل الإنترنت في آسيا والشرق الأوسط

انقطاع كابل بحري في البحر الأحمر يتسبب في انقطاع خدمة الإنترنت في بعض الدول

تسبب انقطاع كابل بحري في البحر الأحمر في انقطاع خدمة الإنترنت اليوم الأحد في أجزاء من آسيا والشرق الأوسط، طبقا لما ذكره خبراء، على الرغم من أنه لم يتضح على الفور سبب الحادث.

وكان هناك قلق بشأن استهداف الكابلات في حملة شنها الحوثيون في اليمن في البحر الأحمر والتي يصفها الحوثيون بأنها محاولة للضغط على إسرائيل لإنهاء حربها على حماس في قطاع غزة. لكن الحوثيين نفوا مهاجمة هذه الخطوط في الماضي.

وأعلنت شركة مايكروسوفت عبر موقعها الالكتروني أن منطقة الشرق الأوسط "ربما تشهد زيادة في زمن الوصول بسبب انقطاعات في الألياف الضوئية تحت الماء في البحر الأحمر".

ولم توضح الشركة التي يقع مقرها في ريدموند بواشنطن تفاصيل الأمر على الفور، على الرغم من أنها قالت إن حركة الإنترنت التي لا تمر عبر الشرق الأوسط "لن تتأثر".

وقالت منظمة "نت بلوكس"، التي تراقب الوصول إلى الإنترنت إن "سلسلة من انقطاعات الكابلات البحرية في البحر الأحمر أدت إلى تدهور اتصال الانترنت في عدة دول، بما في ذلك الهند وباكستان.