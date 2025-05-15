أزمة تمويل تضرب هارفارد.. رئيس الجامعة يخفض راتبه 25%

ذكرت وسائل إعلامية أمريكية، نقلا عن جامعة هارفارد، أن رئيس الجامعة آلان جاربر، قرر خفض راتبه بنسبة 25% طواعية، في الوقت الذي تواجه فيه الجامعة الرائدة تخفيضات متزايدة في التمويل الاتحادي تحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن المقرر أن يدخل خفض الراتب حيز التنفيذ مع بداية السنة المالية الجديدة، في الأول من يوليو. وعادة ما يتقاضى رؤساء جامعة هارفارد ما يزيد على مليون دولار سنويا.

ونقلت عدة وسائل إعلام أمريكية عن المتحدث باسم جامعة هارفارد، جوناثان إل. سوين، قوله إن هناك قادة آخرين في هارفارد تطوعوا أيضا لقبول حدوث تغييرات لرواتبهم.

واستهدفت إدارة ترامب عدة جامعات تتهمها بالترويج لأجندة ذات توجه يساري، وضغطت عليها لإنهاء مبادرات تتعلق بالتنوع، وللامتثال للتوجيهات الجديدة التي تتعلق بالقبول، والسلوك داخل الحرم الجامعي، وممارسات التوظيف.