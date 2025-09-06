زلزال قوي جديد يضرب شرقي أفغانستان

هز زلزال عنيف أفغانستان مساء الجمعة بعد أيام قليلة من الزلزال المدمر الذي ضرب شرق البلاد.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن قوة الزلزال بلغت 2ر5 درجة على مقياس ريختر ووقع الزلزال في إقليم كونار شرقي أفغانستان على عمق 10 كيلومترات.

كما شعر بالزلزل سكان العاصمة كابول، إلا أنه لم ترد تقارير عن إصابات أو أضرار حتى الآن.

وكانت منطقة شرق أفغانستان قد تعرضت لزلازل قوية متكررة في الأيام الأخيرة.

وقبل منتصف ليل الأحد الماضي، وقع زلزال أول بقوة 6 درجات على عمق 8 كيلومترات، تلاه العديد من الهزات الارتدادية وزلزال قوي آخر مساء الخميس.

وأفادت حركة طالبان الحاكمة والهلال الأحمر الأفغاني مؤخرا بأن حصيلة الضحايا بلغت نحو 2200 قتيل وأكثر من 3600 جريح.

