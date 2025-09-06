زعيمة الخضر في ألمانيا تدعو إلى حظر منصات التواصل الاجتماعي على القُصّر

دعت فرانتسيسكا برانتنر، زعيمة حزب الخضر في ألمانيا، إلى حظر منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وإنستجرام على الأطفال والمراهقين دون 16 عاما.

وقالت برانتنر في تصريحات لصحيفة "شتوتجارتر تسايتونج" وصحيفة "شتوتجارتر ناخريشتن" المحليتين الصادرتين اليوم السبت: "أؤيد بوضوح وضع حد أدنى للعمر عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بداية من سن 16... أي شخص لديه أطفال في سن المراهقة أو أصغر يعلم أن هناك أمرا ما قد خرج عن السيطرة. هذه الوسائط غير الاجتماعية تجعل أطفالنا مدمنين. يجب أن نحميهم منها".

وأوضحت برانتنر أن التركيز يجب أن ينصبّ الآن على "إيجاد طرق ذكية وقابلة للتطبيق، ليس فقط لإقرار الحدّ العمري لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بل أيضا لتطبيقه عمليا"، مضيفة أنه قد يكون من الأفضل إجبار مُقدّمي الخدمات على استخدام "خوارزميات خالية من الإدمان" فقط، وقالت: "هناك أمر واحد واضح: نحتاج في النهاية إلى فرض لقواعدنا في الفضاء الرقمي".

وقبل بضعة أسابيع، أعلن السياسي البارز في الحزب، جيم أوزدمير، تأييده لحظر استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي دون مرافق.

وقال أوزدمير في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "لا نسمح للشباب بقيادة السيارات دون رخصة قيادة فحسب، بل هناك إلزام بتلقي دروس قيادة وتعريف تدريجي. يجب أن نفعل الشيء نفسه مع وسائل التواصل الاجتماعي".