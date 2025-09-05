انتخاب أنوتين تشارنفيراكول رئيساً للوزراء في تايلاند

انتُخب أنوتين تشارنفيراكول رئيسا للوزراء في تايلاند اليوم الجمعة بعد أن اجتاز تصويتا برلمانيا متغلبا على مرشح الحزب الحاكم الذي أسسته عائلة شيناواترا وكان مهيمنا في السابق، لينتهي بذلك أسبوع من التوتر والفوضى السياسية.

وبدعم حاسم من المعارضة، حصل أنوتين بسهولة على أكثر من نصف أصوات مجلس النواب المطلوبة ليصبح رئيسا للوزراء، لينهي أياما صعبة شهدت تكالبا على السلطة وتفوق خلالها على أنجح حزب سياسي في تاريخ تايلاند.

ويمثل تفوقه على منافسه تشايكاسيم نيتيسيري إذلالا لحزب بويا تاي الحاكم الذي كان في الماضي حزبا شعبويا لا يمكن إيقافه. وبويا تاي هو حزب الملياردير تاكسين شيناواترا الذي غادر تايلاند في وقت متأخر من أمس الخميس إلى دبي حيث قضى الجزء الأكبر من إجمالي 15 عاما في المنفى الاختياري.

واندلعت أزمة حزب بويا تاي في يونيو الماضي بانسحاب أنوتين من الائتلاف الحاكم الذي اضطر للتشبث بالسلطة بأغلبية ضئيلة للغاية وسط احتجاجات وتراجع شعبيته.

وتمثلت الضربة القاضية في إقالة المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي لابنة تاكسين وتلميذته بايتونجتارن شيناواترا، والتي كانت سادس رئيس وزراء من عائلة شيناواترا أو مدعوم منها يتم عزله من قبل الجيش أو القضاء.

وسيقود أنوتين حكومة أقلية في بلد يعاني اقتصاده من ضعف الاستهلاك وصعوبات في الاقتراض وارتفاع مستويات ديون الأسر.