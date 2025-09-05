من شائعات الوفاة إلى أزمة الوظائف.. ليلة ساخنة لترامب في البيت الأبيض

علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً الشائعات التي ترددت عن وفاته، قائلاً للصحفيين قبل مأدبة عشاء في البيت الأبيض مع كبار التنفيذيين في شركات التكنولوجيا: "ما زلت هنا".

المأدبة، التي أقيمت مساء أمس الخميس في قاعة الطعام الرسمية، حضرها كل من مارك زوكربيرغ مؤسس "ميتا"، وبيل غيتس مؤسس "مايكروسوفت"، وتيم كوك الرئيس التنفيذي لـ"أبل"، وسوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لـ"غوغل"، إضافة إلى سام ألتمان الرئيس التنفيذي لـ"أوبن إيه آي" وعدد آخر من قادة القطاع. بينما غاب إيلون ماسك، رئيس "تسلا" وصاحب شركة الذكاء الاصطناعي xAI، بعد خلاف علني مع ترامب هذا العام.

قبل بدء العشاء، أثنى الحاضرون على الرئيس وزوجته ميلانيا أمام الكاميرات، فشكرهم ترامب وعلّق مازحاً: "مع ذلك أنا ما زلت هنا"، في إشارة إلى الشائعات التي تحدثت عن وفاته أو إصابته بوعكة صحية بعد غيابه عن بعض الفعاليات العامة، باستثناء ظهوره السريع في ملعب غولف بفيرجينيا، وفقا لـ Irish Independent.

وكان ترامب قد رد على تلك المزاعم مطلع الأسبوع واصفاً إياها بـ"الأخبار الكاذبة"، مؤكداً على منصة "تروث سوشيال": "لم أشعر يوماً أنني أفضل مما أنا عليه الآن".

وفي المؤتمر الصحفي الذي تلا العشاء، سُئل ترامب عن تقرير الوظائف المنتظر صدوره اليوم الجمعة، بعد أن أقال مفوضة مكتب إحصاءات العمل إريكا ماكنتارفر، على خلفية تقرير أظهر إضافة 73 ألف وظيفة فقط في يوليو. وعندما طُلب منه التعهد بصدقية الأرقام المقبلة، اكتفى بالقول: "لا أعرف".

كما واجه سؤالاً حول أداء وزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت إف. كينيدي جونيور، الذي خاض مواجهة حادة مع أعضاء مجلس الشيوخ بشأن ملف الاستقالات في مراكز السيطرة على الأمراض وخلافاته حول لقاحات كوفيد-19. ورغم دعوات بعض الديمقراطيين لاستقالته، قال ترامب إنه يعتبر كينيدي "شخصاً جيداً وصاحب نوايا حسنة" وإنه يقدّر "أفكاره المختلفة".

وفي سياق سياسي آخر، علّق ترامب على سباق رئاسة بلدية نيويورك، مهاجماً المرشح التقدمي زهران ممداني الذي يتصدر الاستطلاعات. وقال إنه لا يرغب في رؤية "شيوعي" على رأس المدينة، مضيفاً أن فرص الفوز تتطلب مواجهة ثنائية مباشرة، وداعياً بشكل غير مباشر بعض المرشحين الآخرين إلى الانسحاب لتوحيد المنافسة.

يخوض ممداني السباق في مواجهة العمدة الحالي إريك آدامز، والحاكم السابق أندرو كومو – وكلاهما يترشحان كمستقلين – إضافة إلى الجمهوري كورتيس سليا.