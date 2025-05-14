وزراء الناتو يستعدون لإجراء محادثات حاسمة بشأن الإنفاق الدفاعي

من المقرر أن يجتمع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (ناتو) مساء اليوم الأربعاء في مدينة أنطاليا التركية لعقد الجولة الأخيرة من المحادثات رفيعة المستوى قبل قمة الحلف المقبلة التي ستعقد في يونيو

ومن المقرر أن يستضيف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الحدث الذي يستمر يومين ، والذي من المتوقع أن يركز على الإنفاق الدفاعي ومستقبل الأمن الأوروبي.

ومن المتوقع أن يتفق زعماء الناتو على هدف إنفاق جديد في قمة الحلف الشهر المقبل في لاهاي، بعد أن طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا حلفاء الناتو الآخرين بزيادة إنفاقهم الدفاعي بشكل كبير.

ويلتزم أعضاء الناتو حاليا بإنفاق 2% على الأقل من ناتجهم المحلي الإجمالي، مع إنفاق البعض منهم أقل من ذلك.

ويواجه حلفاء الناتو الأوروبيون أيضًا تداعيات تراجع الإدارة الأمريكية عن دعمها لأوكرانيا منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض وتداعيات ذلك على البنية الأمنية الأوروبية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه سيسافر إلى تركيا لحضور الاجتماع.

ومن المتوقع أن يبدأ وزراء خارجية الناتو مشاوراتهم على مأدبة عشاء مساء اليوم الأربعاء قبل استئناف المحادثات صباح غد الخميس.