ترامب يعرض المشاركة في محادثات روسيا وأوكرانيا في تركيا

عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانضمام إلى المحادثات المحتملة بين أوكرانيا وروسيا في تركيا في وقت لاحق من الأسبوع، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الدول الأوروبية إلى إقناع الكرملين بقبول طلبها وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما.

وجاء عرض ترامب بعد يوم من إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه سيسافر إلى إسطنبول وأنه ينتظر لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين هناك.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إن محادثات إسطنبول قد تكون مفيدة وإنه قد ينضم إليها يوم الخميس في أثناء وجوده في المنطقة. ويشمل جدول أعماله الحالي زيارة السعودية والإمارات وقطر هذا الأسبوع.

وأضاف قبل انطلاقه في رحلته الخارجية الثانية منذ توليه ولايته الجديدة في يناير "لدي اجتماعات كثيرة. لكنني أفكر جديا في السفر إلى هناك... علينا إنجاز هذه الأمور".

وتابع "لا تستهينوا بيوم الخميس في تركيا".