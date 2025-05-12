حزب العمال الكردستاني يحل نفسه وينهي تمرده في تركيا

قالت مصادر إعلامية مقربة من حزب العمال الكردستاني اليوم الاثنين إن الجماعة قررت حل نفسها وإنهاء التمرد المسلح.

ومن المتوقع أن يكون لقرار الجماعة عواقب سياسية وأمنية على المنطقة، بما في ذلك في سوريا المجاورة حيث يوجد تحالف بين قوات كردية والقوات الأمريكية.

ونشرت مصادر إعلامية ما وصفته بالبيان الختامي لمؤتمر عقده حزب العمال الكردستاني الأسبوع الماضي في شمال العراق، استجابة لدعوة وجهها زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان في فبراير لحل الحزب.

وقالت "أعلن حزب العمال الكردستاني عن نتائج مؤتمره الثاني عشر، وقرر المؤتمر حل الهيكل التنظيمي لحزب العمال الكردستاني، وإنهاء الكفاح المسلح وجميع الأنشطة التي تتم باسم الحزب".