زلزال قوي يضرب جنوب غربي الصين

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 5ر5 درجات على مقياس ريختر مقاطعة لازي في مدينة شيجاز في منطقة زيزانج ذاتية الحكم بجنوب غربي الصين في الساعة 5:11 من صباح اليوم الاثنين (2111 من مساء الأحد بتوقيت جرينتش)، وفقا لمركز شبكات الزلازل الصيني.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية أنه تم رصد مركز الزلزال على خط عرض 91ر28 درجة شمالا وخط طول 54ر87 درجة شرقا. وقال المركز الصيني لشبكات الزلازل إن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

وأبلغت السلطات المحلية في مقاطعة لازي وكالة شينخوا أنه تم الشعور بالزلزال بقوة، مما أدى إلى إيقاظ بعض السكان.