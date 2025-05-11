مشكلات تقنية تسبب اضطرابات في مطار ستانستد في لندن

تعرض مطار ستانستد في لندن لمشكلات تقنية اليوم الأحد مما أدى إلى تكدس مئات الركاب في طوابير طويلة خارج مبنى المطار وداخله وتسبب في تأخير الرحلات الجوية.

وقالت إدارة المطار في بيان إن المشكلات الفنية التي أثرت على عمليات تسجيل الوصول والأمتعة والأمن وجدت طريقها إلى الحل لاحقا لكن استمر تأخر الرحلات الجوية عن جدولها الزمني.

أظهرت صور تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي مسافرين مصطفين في طوابير خارج المطار.

وكتبت آن ألكسندر مراسلة قناة آي.تي.في التلفزيونية على منصة إكس أنها لم تستطع اللحاق برحلتها الجوية إضافة إلى مسافرين آخرين.

مطار ستانستد هو ثالث أكبر مطار في العاصمة البريطانية من حيث عدد الركاب.