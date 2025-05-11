زيلينسكي: اقتراح بوتين لإجراء محادثات سلام "إشارة إيجابية"

أعرب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن سعادته لرؤية روسيا تشارك أخيرا في جهود لإنهاء الحرب، لكنه أكد أنه يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار قبل بدء محادثات السلام.

ووصف زيلينسكي اقتراح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لإجراء محادثات سلام بأنه "إشارة إيجابية".

وقال زيلينسكي إن "العالم بأسره انتظر هذا الأمر منذ زمن طويل. والخطوة الأولى الحقيقية لإنهاء أي حرب هي وقف إطلاق النار".

ورفض الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في تصريحات لوسائل الاعلام الليلة الماضية، اقتراح وقف إطلاق النار، واقترح بدلا من ذلك استئناف المحادثات المباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول في 15 مايو الجاري.