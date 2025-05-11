باكستان تلغي 150 رحلة جوية رغم اتفاق وقف إطلاق النار مع الهند

على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان والهند والاستعادة الرسمية لعمليات المجال الجوي، تم إلغاء نحو 150 رحلة جوية في جميع أنحاء باكستان اليوم الأحد، طبقا لما أكدته مصادر في سلطات الطيران.

وتسببت عمليات الإلغاء في تعطيل عشرات الرحلات الداخلية والدولية، حيث أشارت سلطات الطيران إلى استمرار حالة عدم اليقين المستمر والقيود اللوجستية كأسباب رئيسية، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم الأحد.

ومن بين الرحلات المتضررة عشر رحلات مقررة للحجاج، بما في ذلك ثلاث رحلات مغادرة من لاهور، واثنتان من إسلام آباد، وواحدة من ملتان، مما أثار مخاوف بشأن الركاب المسافرين للحج.

ويواصل مسؤولو المطارات وشركات الطيران مراقبة الوضع، ومن المتوقع صدور تحديثات أخرى في وقت لاحق من اليوم.