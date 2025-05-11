بنغلادش تحظر حزب رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة

قامت الحكومة المؤقتة في بنغلادش بحظر جميع أنشطة حزب رابطة عوامي، الحزب السياسي الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء السابقة المعزولة الشيخة حسينة، بموجب قانون مكافحة الإرهاب في البلاد وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

ويأتي القرار، الذي أُعلن عنه في وقت متأخر من أمس السبت، بعد أيام من الاحتجاجات في الشوارع قادها حزب المواطن القومي المدعوم من الطلاب، والذي تشكل بعد الانتفاضة التي أطاحت بحسينة العام الماضي.

وانضمت العديد من الأحزاب إلى الاحتجاجات، مطالبين بتصنيف حزب رابطة عوامي منظمة إرهابية.

وأعلنت الحكومة في بيان أن الحظر سيظل ساريا حتى الانتهاء من محاكمة الحزب وقيادته بشأن مقتل مئات المحتجين أمام المحكمة الجنائية الدولية.