بوتين يقترح إجراء محادثات مباشرة مع أوكرانيا في 15 مايو

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد إجراء محادثات مباشرة مع أوكرانيا يوم 15 مايو في إسطنبول، قائلا إنها ينبغي أن تهدف إلى تحقيق السلام الدائم والقضاء على الأسباب الجذرية للحرب.

أرسل بوتين قوات قوامها آلاف الجنود إلى أوكرانيا في فبراير 2022، مما أدى إلى أخطر مواجهة بين روسيا والغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية في 1962.

وقال بوتين إن روسيا تقترح إجراء محادثات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول في محاولة "للقضاء على الأسباب الجذرية للصراع" و"تحقيق (هدف) استعادة السلام الدائم طويل الأمد".

وتابع "لم تكن روسيا هي من أوقفت المفاوضات في 2022 وإنما كييف. ومع ذلك، نقترح أن تستأنف كييف المفاوضات المباشرة دون أي شروط مسبقة".

وقال "نعرض على سلطات كييف استئناف المحادثات يوم الخميس في إسطنبول".

وأضاف "اقتراحنا، كما يقولون، مطروح على الطاولة، والقرار الآن بيد السلطات الأوكرانية والأوصياء عليها، الذين يبدو أنهم يسترشدون بطموحاتهم السياسية الشخصية، وليس بمصالح شعوبهم".