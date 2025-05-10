الهند تستهدف قواعد عسكرية باكستانية

أعلنت الهند أنها استهدفت قواعد عسكرية باكستانية بعد قيام إسلام آباد بإطلاق عدة صواريخ فائقة السرعة على قواعد جوية هندية في ولاية البنجاب اليوم السبت.

وقالت الكولونيل صوفيا قريشي، في مؤتمر صحفي في نيودلهي، إن باكستان استهدفت أيضا المرافق الصحية والمدارس في قواعدها الجوية الثلاث في الجزء الذي تسيطر عليه الهند من كشمير.

وأضافت: "لقد تم القيام بالرد المناسب على العمليات الباكستانية".

وقال وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري إن عمليات الجيش الباكستاني كانت "استفزازية" وإن رد فعل الهند كان "مدروسا".

كانت باكستان قد أعلنت في سابق أنها اعترضت معظم الصواريخ التي استهدفت ثلاث قواعد جوية، وأن ضربات انتقامية على الهند جارية.

وأعلن الجيش الباكستاني أنه استخدم صواريخ فاتح متوسطة المدى لاستهداف منشأة تخزين صواريخ هندية وقواعد جوية في باثانكوت وأودهامبور.

وصرح المتحدث باسم الجيش الباكستاني، الفريق أحمد شريف، بأن أصول سلاح الجو الباكستاني آمنة بعد الضربات الهندية، مضيفًا أن بعض الصواريخ الهندية أصابت أيضا شرق البنجاب.

وقال شريف: "هذا استفزاز من الدرجة الأولى. ولم يرد تعليق فوري من الهند.