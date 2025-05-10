باكستان تغلق مجالها الجوي أمام كافة الرحلات الجوية

قررت باكستان إغلاق مجالها الجوي أمام كافة أنواع الرحلات الجوية اعتبارا من الساعة 15ر3 صباحا وحتى الساعة 12 ظهر اليوم السبت العاشر من مايو.

وذكرت محطة جيو التلفزيونية الباكستانية اليوم أن هذا الإجراء يأتي بعد إطلاق الهند موجة جديدة من الصواريخ على ثلاثة قواعد جوية باكستانية، من بينها قاعدة نو خان في روالبيندى.

وأشارت جيو إلى أن الرحلات الجوية في البلدين شهدت حالات توقف على فترات متقطعة في أعقاب الهجوم الذي شهدته مدينة باهالغام في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير الشهر الماضي، والذي أسفر عن تصاعد التوتر بين القوتين النوويتين.

ودعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى اجتماع طارئ للهيئة النووية في البلاد وسط تصعيد كبير في الصراع المسلح مع الهند، بحسب مسؤولين.

وقال وزير الخارجية إسحاق دار إن من المتوقع أن تعقد هيئة القيادة الوطنية، وهي الهيئة التي تتخذ القرارات السياسية المتعلقة بالترسانة النووية والصواريخ الباكستانية، اجتماعا اليوم السبت.

وجاءت الدعوة إلى عقد الاجتماع بعد ساعات من إطلاق الهند وباكستان صواريخ على إحداهما الأخرى، وزعمهما تدمير قواعد جوية في تصعيد كبير بين الدولتين المسلحتين نوويا.