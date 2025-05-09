الهند: باكستان شنت هجمات على طول الحدود الغربية

أكد الجيش الهندي اليوم الجمعة أن القوات المسلحة الباكستانية شنت "هجمات متعددة" باستخدام طائرات مسيرة وذخائر أخرى على طول الحدود الغربية للهند أمس الخميس وصباح اليوم.

ويخوض البلدان اشتباكات منذ أن قصفت الهند مواقع متعددة في باكستان يوم الأربعاء قالت إنها "معسكرات إرهابيين" ردا على هجوم دام في منطقة كشمير المضطربة الشهر الماضي متهمة إسلام اباد بالضلوع فيه.

ونفت باكستان الاتهامات لكن البلدين يتبادلان إطلاق النار عبر الحدود والقصف وإطلاق طائرات مسيرة وصواريخ منذ ذلك الحين، ما أسفر عن مقتل ما يقرب من 40 شخصا جراء العنف.

وقال الجيش إن القوات الباكستانية لجأت إلى "انتهاكات عديدة لوقف إطلاق النار" على طول الحدود الفعلية بين البلدين في كشمير، وهي منطقة يتقاسمان السيطرة عليها لكن يطالب كل منهما بالسيادة الكاملة عليها.

وأضاف "تصدينا لهجمات مسيرات وقمنا بالرد بشكل مناسب على انتهاكات وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أن جميع "المخططات الشريرة" سيتم الرد عليها "بالقوة".

ولم يصدر رد بعد من باكستان على البيان الهندي.