قرارات جديدة بشأن الراغبين في الهجرة للمملكة المتحدة

أشارت تقارير إلى أن المهاجرين قد يضطرون لتعلم مستوى أعلى من الإنجليزية للعمل في المملكة المتحدة والانتظار لفترة طويلة قبل الاستقرار بشكل دائم في البلاد.

ومن المقرر نشر تقرير رسمي بشأن الهجرة الأسبوع المقبل لاستعراض الإصلاحات فيما يتخذ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إجراءات أكثر صرامة بشأن الهجرة عقب الخسائر التي تكبدها حزب العمل في الانتخابات المحلية التي أجريت في الأول من مايو أمام حزب الإصلاح البريطاني المناهض للهجرة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه. ميديا).

وأفادت صحيفة ذا تايمز بأنه من بين الإجراءات الجديدة الصارمة قيد الدراسة رفع مستوى إجادة اللغة الإنجليزية المطلوب من المهاجرين الذين يقدمون على تأشيرة العمل في المملكة المتحدة.

وقالت الصحيفة إنه سوف يطلب منهم في المستقبل الحصول على ما يعادل المستوى "أيه" في اللغة الإنجليزية وليس معيار "جي سي إس إي" المطلوب حاليا.

وقالت صحيفة فاينانشال تايمز إنه سوف يُطلب من المهاجرين الانتظار لما يصل إلى عشر سنوات قبل إمكانية التقدم بطلب للإقامة غير محددة المدة في المملكة المتحدة.

ويمكن لمعظم المهاجرين الذين يأتون إلى بريطانيا بتأشيرات عمل محددة المدة التقدم حاليا بطلب للإقامة لمدة غير محددة بعد خمس سنوات.

ويأتي "مشروع قانون الترحيل" الخاص بحزب المحافظين وخطط حزب العمال لتشديد مواجهتهم للهجرة حيث يهدف الحزبان إلى استعادة الناخبين من حزب الإصلاح الذي يرأسه نايجل فاراج.