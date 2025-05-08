دوي صوت انفجار في لاهور الباكستانية

أكدت شبكة جيو التلفزيونية وشاهد من رويترز أن دوي انفجار سمع في مدينة لاهور بشرق باكستان صباح اليوم الخميس، وذلك بعد يوم من ضربات هندية استهدفت مواقع متعددة في البلاد أججت المخاوف بشأن تصعيد الصراع العسكري بين الجارتين المسلحتين نوويا.

ولم ترد أي أنباء حتى الآن عن سبب الانفجار.

وقالت الهند إنها قصفت "بنية تحتية إرهابية" في باكستان في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، بعد أسبوعين من اتهامها لها بالضلوع في هجوم في الشطر الهندي من كشمير أدى إلى مقتل 26 شخصا معظمهم من السياح الهندوس.

ونفت إسلام اباد الاتهام وتعهدت بالرد على الضربات الصاروخية. وقالت إنها أسقطت خمس طائرات هندية. ووصفت السفارة الهندية في بكين التقارير عن إسقاط الطائرات المقاتلة بأنها "معلومات مضللة".

وتقول باكستان إن 31 مدنيا على الأقل قُتلوا وإن نحو 50 أصيبوا في الغارات والقصف عبر الحدود بعد ذلك، بينما تقول الهند إن 13 مدنيا هنديا قُتلوا وأصيب 43.

وذكر مسؤولون هنود أن تبادل إطلاق النار عبر الحدود خفت حدته قليلا خلال الليل.

في غضون ذلك، عادت الحياة إلى طبيعتها في معظم المدن الباكستانية واستأنف الطلاب الدراسة لكن في إقليم البنجاب الحدودي، ظلت المستشفيات وهيئات الدفاع المدني في حالة تأهب قصوى.

ورغم تعهد الحكومة الاتحادية الباكستانية بالرد على الضربات الهندية، قال وزير الدفاع خواجة محمد آصف لصحيفة نيويورك تايمز أمس الأربعاء إن بلاده مستعدة لتهدئة التوترات.