تزايد القلق في اليابان بعد تسجيل انخفاض قياسي في عدد المواليد

ذكرت وزارة الصحة في اليابان، أن الأرقام الأولية الخاصة بالفترة من يناير وحتى يونيو الماضي، تظهر تسجيل 339 ألفا و280 حالة ولادة جديدة، تشمل مواليد الأجانب في البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الثلاثاء، أن العدد يمثل انخفاضا قدره 10 آلاف و794 حالة، أي بنسبة أكبر من 1ر3%، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة 30% تقريبا بالمقارنة مع العقد الماضي.

وأشارت وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية إلى أنه إذا استمر التراجع بهذه الوتيرة خلال النصف الثاني من العام، فإن عدد المواليد في عام 2025 سيصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق خلال عام كامل.

وأوضحت الوزارة أن عدد الشباب آخذ في التناقص، كما أنهم يتزوجون في سن متقدم، وهو اتجاه يصعب معالجته، مضيفة: "نحن في وضع حرج، حيث لا يمكننا وقف التراجع السريع في عدد المواليد".

وأكدت الوزارة أنها ستواصل العمل من أجل اتخاذ إجراءات لمواجهة تراجع معدل المواليد، بالتعاون مع الوزارات والهيئات الأخرى.