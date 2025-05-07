لماذا اختارت الهند اسم "سيندور" للعملية العسكرية في باكستان؟

في خطوة غير مسبوقة منذ حرب عام 1971، أعلنت الهند تنفيذ عملية عسكرية مشتركة بين الجيش والقوات الجوية والبحرية، استهدفت خلالها مواقع داخل الأراضي الباكستانية، وذلك ردّاً على الهجوم الذي وقع في بلدة باهالغام والذي راح ضحيته 26 شخصاً في الشطر الهندي من كشمير الشهر الماضي.

وأطلقت السلطات الهندية على الهجوم المضاد اسم "عملية سيندور"، في إشارة إلى المسحوق القرمزي الذي تضعه بعض النساء الهنديات على جباههن كرمز للزواج، حيث اختير الاسم تجسيداً للفقد الذي تعرّضت له النساء اللاتي قُتل أزواجهن في الهجوم، وفقا لـ ndtv.

وذكرت وكالة "برس ترست أوف إنديا" أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي هو من اختار اسم العملية بنفسه.

ونشر الجيش الهندي عبر حسابه الرسمي ملصقا يحمل اسم العملية، كُتبت فيه كلمة "سيندور" بأحرف بارزة، يظهر فيها حرف "O" على شكل وعاء يُسكب منه المسحوق القرمزي، في دلالة رمزية إلى الدماء والدموع التي سالت بفعل الهجوم، وأرفق المنشور بتعليق: "تحققت العدالة".

العملية العسكرية نُفذت في الساعة 1:44 فجراً، وأكد بيان حكومي أن العملية كانت محددة الأهداف وغير تصعيدية، مع تجنّب استهداف أي منشآت عسكرية باكستانية، وأنها تهدف فقط إلى معاقبة المسؤولين عن الهجوم.

وقال رئيس الوزراء مودي في وقت سابق إن منفذي الهجوم "سيتلقّون عقابا لا يُوصف"، مضيفًا أن "الهجوم لم يكن مجرد استهداف لسياح، بل محاولة لضرب روح الأمة".

في المقابل، ردّت باكستان بقصف مدفعي عبر الحدود، استهدف قرى هندية وأسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين، بحسب ما أفادت السلطات الهندية.

وأعلن الجيش الباكستاني أن الضربات الهندية طالت مناطق داخل عمق الأراضي الباكستانية، متوعدا بردّ قوي على ما وصفه بـ"العدوان العسكري".

وتعد "عملية سيندور" أول عملية ثلاثية مشتركة للقوات الهندية منذ أكثر من خمسة عقود، وسط تصاعد التوترات بين الجارتين النوويتين.

الأسلحة المستخدمة في العملية

استخدمت الهند في العملية مجموعة من الأسلحة الهجومية عالية الدقة وبعيدة المدى، من بينها صاروخ كروز سكالب، وقنابل هامر.

صاروخ سكالب (ستورم شادو): صاروخ سكالب، المعروف أيضا باسم ستورم شادو، هو صاروخ كروز بعيد المدى يُطلق من الجو ويتجاوز مداه 250 كيلومترا ومصمم لقدرات الضربة العميقة.

هامر (ذخيرة معيارية عالية المرونة وممتدة المدى): تستخدم قنبلة هامر الذكية لضرب البنى التحتية المُحصّنة، مثل المخابئ المُعزّزة والمباني متعددة الطوابق.

هامر ذخيرة دقيقة التوجيه، بعيدة المدى، قادرة على ضرب أهداف على مسافات تتراوح بين 50 و70 كيلومترا، حسب ارتفاع الإطلاق.