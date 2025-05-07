إسلام آباد تغلق جميع المؤسسات التعليمية وسط تصاعد التوترات مع الهند

في أعقاب التوترات المتزايدة بين باكستان والهند، أعلنت إدارة منطقة إسلام آباد عن إغلاق جميع المؤسسات التعليمية في العاصمة الفيدرالية ليوم واحد.

فقد قررت إدارة منطقة إسلام آباد إغلاق جميع المؤسسات التعليمية في العاصمة الفيدرالية، ردا على التوترات المتزايدة على طول الحدود الباكستانية الهندية، طبقا لإشعار صدر اليوم الأربعاء، حسب وكالة أسوشيتد برس أوف باكستان اليوم.

وأعلنت الإدارة عن إغلاق المدارس والجامعات الحكومية والخاصة ليوم واحد لأسباب أمنية. وأكد المسؤولون أن هذا القرار تم اتخاذه لضمان سلامة الطلاب والموظفين في ظلّ الوضع الراهن بين البلدين.

وأضاف الإشعار أنه على الرغم من تعليق الدراسة، ستُعقد الامتحانات المقررة اليوم الأربعاء كما هو مخطط لها. ونصحت السلطات الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات بالتواصل مع مؤسساتهم التعليمية للاطلاع على أي مستجدات أو تعليمات.

كما أنه تم وضع شرطة إسلام آباد ووكالات إنفاذ القانون المحلية في حالة تأهب وتراقب الوضع عن كثب.