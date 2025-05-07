أخطر مواجهة منذ 20 عاماً.. تفاصيل ما حدث بين الهند وباكستان

هاجمت الهند اليوم الأربعاء باكستان والشطر الذي تديره إسلام آباد من كشمير، وقالت باكستان إنها أسقطت خمس طائرات مقاتلة هندية، فيما يعد أسوأ قتال منذ أكثر من 20 عاما بين الخصمين القديمين.

وذكرت الهند أنها استهدفت تسعة مواقع "بنية تحتية إرهابية" باكستانية، بعضها مرتبط بهجوم شنه متشددون على سياح هندوس، وأسفر عن مقتل 26 شخصا في الشطر الهندي من كشمير الشهر الماضي. وقالت إسلام اباد إن ستة مواقع باكستانية تم استهدافها، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص.

وذكرت وزارة الدفاع الهندية في بيان "أظهرت الهند قدرا كبيرا من ضبط النفس في انتقاء الأهداف وطريقة التنفيذ".

وأفادت باكستان أن الصواريخ الهندية أصابت ثلاثة مواقع، وقال متحدث عسكري لرويترز إنه تم إسقاط خمس طائرات هندية.

وذكر المتحدث العسكري أحمد شريف تشودري "جميع هذه الاشتباكات كانت بمثابة إجراء دفاعي. باكستان تظل دولة مسؤولة للغاية. ومع ذلك، سنتخذ جميع الخطوات اللازمة للدفاع عن كرامة باكستان وسلامتها وسيادتها، مهما كلف الأمر".

وأفادت أربعة مصادر حكومية محلية لرويترز بتحطم ثلاث طائرات مقاتلة في جامو وكشمير بالهند اليوم الأربعاء.

ووصفت إسلام اباد هجوم نيودلهي بأنه "عمل حربي سافر" وقالت إنها أبلغت مجلس الأمن الدولي بأنها تحتفظ بحق الرد بشكل مناسب على العدوان الهندي.

وقالت الشرطة وشهود لرويترز إن جيشي الجارتين النوويتين تبادلا أيضا القصف المدفعي وإطلاق النيران الكثيف عبر معظم الحدود الفعلية في إقليم كشمير المتنازع عليه الواقع بمنطقة جبال الهيمالايا.

خاضت الهند وباكستان حربين منذ عام 1947 على منطقة كشمير ذات الأغلبية المسلمة، والتي يطالب بها الجانبان بالكامل ويسيطر كل منهما على جزء منها.

ومنذ وقف لإطلاق النار في عام 2003، والذي جدد البلدان الالتزام به في عام 2021، أصبح شن ضربات على أهداف بين الجارتين نادرا للغاية، خاصة الضربات الهندية على مناطق باكستانية خارج كشمير.

لكن محللين قالوا إن خطر التصعيد أصبح أكبر مما كان عليه في الماضي القريب بسبب شدة الهجوم الهندي الذي أطلقت عليه نيودلهي اسم "عملية سيندور".

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوضع بأنه "مخز"، وأضاف "آمل أن ينتهي بسرعة".

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الأمين العام يدعو البلدين إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس العسكري.

دخان ونار

ذكر متحدث باسم الجيش الباكستاني أن ثمانية أشخاص قتلوا جراء الضربات الهندية وأصيب 35 آخرون في حين أن هناك اثنين في عداد المفقودين.

وقال الجيش الهندي إن قصفا من الجيش الباكستاني عبر الحدود لكشمير أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين.

عرضت قنوات تلفزيونية هندية مقاطع مصورة لانفجارات ونيران وتصاعد أعمدة دخان كثيف في السماء ليلا وفرار السكان في عدة أماكن بباكستان والشطر الذي تديره من كشمير. ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة اللقطات بشكل مستقل.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن إسلام اباد ترد على الهجمات الهندية، لكنه لم يخض في تفاصيل.

وأعلن رئيس حكومة إقليم البنجاب الباكستاني حالة الطوارئ في الإقليم المكتظ بالسكان، مضيفا أن المستشفيات وأجهزة الطوارئ في حالة تأهب قصوى.

وقال متحدث عسكري باكستاني لقناة جيو التلفزيونية إن المواقع التي قصفتها الهند شملت مسجدين.

وأكد وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف لقناة جيو إن جميع المواقع التي استهدفتها الهند مدنية وليست معسكرات للمسلحين.

وقال إن ادعاء الهند استهداف "معسكرات الإرهابيين كاذب".

وبعد الضربات الهندية، قال جيش نيودلهي في منشور على منصة إكس "تحققت العدالة".