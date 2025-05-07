ترامب يأمل في أن تهدأ التوترات بين الهند وباكستان سريعاً

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في أن تهدأ التوترات بين الهند وباكستان بسرعة، وذلك في أعقاب الهجمات الهندية على أهداف داخل باكستان.

وقال ترامب في فعالية أقيمت في البيت الأبيض الثلاثاء: "إنهما يتقاتلان منذ عقود عديدة. آمل أن ينتهي الأمر بسرعة كبيرة".

وأضاف: "كان الناس يعرفون أن شيئا ما سيحدث بناء على القليل من الماضي".

وشنت الهند ضربات صاروخية عبر الحدود إلى داخل باكستان، بدعوى أنها تستهدف مخابئ الجماعات المتشددة التي تقف وراء هجوم أواخر أبريل في إقليم كشمير المتنازع عليه والذي قتل فيه 26 مدنياً على الأقل.

وقال الجيش الباكستاني إن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب 33 آخرون في الغارات الجوية.

وفي الوقت نفسه، قتل ثلاثة مدنيين على الأقل في قصف باكستاني على الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، وفقا لتقارير هندية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه يراقب الوضع بين الجارتين المسلحتين نوويا.

وخاضت الهند وباكستان ثلاث حروب منذ استقلالهما في عام 1947، وتراجعتا عن شفا حرب رابعة بسبب كشمير.