الأمم المتحدة تدعو الهند وباكستان لضبط النفس

دعا الأمين العا للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى ضبط النفس، بعد أن شنت القوات الهندية ضربات على أهداف في باكستان، في أعقاب هجوم دموي نفذه مسلحون في إقليم كشمير المتنازع عليه.

وقال المتحدث باسم جوتيريش للصحفيين الثلاثاء: "العالم لا يستطيع تحمل مواجهة عسكرية بين الهند وباكستان".

وكان جوتيريش أعرب يوم الاثنين عن قلقه من بلوغ التوترات بين نيودلهي وإسلام آباد "أعلى مستوياتها منذ سنوات"، مشددا على أن "الحل العسكري ليس حلا".

كما أدان الأمين العام للأمم المتحدة يوم الاثنين الهجوم الدموي الذي وقع في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير في 22 أبريل، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 26 مدنيا.

وأعلنت القوات المسلحة الباكستانية في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، بحسب التوقيت المحلي، أن ثمانية أشخاص قُتلوا وأُصيب 33 آخرون في ضربات هندية استهدفت مواقع داخل الأراضي الباكستانية، بيينما قال الجيش الهندي إن 3 مدنيين قتلوا في قصف للقوات الباكستانية في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير.