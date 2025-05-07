ترامب يعلن أن جولياني سيقود فريق عمله الخاص بكأس العالم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أندرو جولياني نجل رئيس بلدية مدينة نيويورك السابق رودي جولياني، سيتولى منصب المدير التنفيذي لفريق عمل ترامب الرئاسي الخاص بكأس العالم لكرة القدم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وخلال ولاية ترامب الأولى، شغل أندرو جولياني منصب مساعد خاص للرئيس وشريك في إدارة مكتب الاتصال العام. ووصفه ترامب بأنه لاعب جولف وشخصية على درجة عالية من التنافسية.

وفي منشور على منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي، قال ترامب أيضا إن كارلوس كورديرو، أحد كبار مستشاري الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، سيشغل منصب كبير مستشاري فريق العمل.

وقال ترامب في اجتماع لفريق العمل حضره أيضا جياني إنفانتينو رئيس الفيفا ونائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس "ستعمل هذه المجموعة معا على المساعدة في التخطيط لأكبر بطولة كرة قدم وأكثرها أمانا واستثنائية في التاريخ".

وقال ترامب إنه يريد أن يحظى الأشخاص الذين يسافرون إلى أمريكا لمشاهدة المنافسات، بتجربة سلسة في كل جانب من زيارتهم.

وستستضيف الولايات المتحدة أيضا بطولة كأس العالم للأندية في الفترة ما بين 14 يونيو و13 يوليو في 11 مدينة.

وقال إنفانتينو في إشارة إلى استضافة الولايات المتحدة للبطولتين الدوليتين "أمريكا سترحب بالعالم".

وقال إنفانتينو إن الحدثين من شأنهما أن يجلبا نحو 50 مليار دولار من الناتج الاقتصادي للولايات المتحدة وأن يوفرا نحو 300 ألف فرصة عمل.

وقال فانس، الذي يشغل منصب نائب رئيس فريق العمل، إن المجموعة ستبذل كل ما بوسعها لنجاح الفعاليات.

وأضاف "بالطبع، الجميع مدعوون للحضور ومشاهدة هذا الحدث المذهل، وأنا أعلم أننا سنستقبل زوارا من نحو 100 دولة.

"نريدهم أن يأتوا، ونريدهم أن يحتفلوا، نريدهم أن يشاهدوا المباراة، ولكن عندما يحين الوقت، سيكون عليهم العودة إلى منازلهم، وإلا، سيتعين عليهم التحدث إلى وزيرة الأمن الداخلي (كريستي) نويم".