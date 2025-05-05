روسيا تبدي استعدادها للمساعدة في حل الخلاف بين الهند وباكستان

قالت وزارة الخارجية الروسية إن الوزير سيرجي لافروف تحدث إلى نظيره الباكستاني إسحق دار وعرض عليه مساعدة روسيا في حل الخلافات بين باكستان والهند بشأن كشمير.

وأضافت الوزارة في بيان أن الحديث بين لافروف ودار "أولى اهتماما خاصا للتصاعد الملحوظ في التوتر بين نيودلهي وإسلام اباد".

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية على تيليجرام "جرى التأكيد على استعداد روسيا للعمل من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للوضع الناجم عن العمل الإرهابي الذي وقع في 22 أبريل في منطقة باهالجام بوادي كشمير، في حال وجود رغبة متبادلة من جانب إسلام اباد ونيودلهي".

جاءت محادثة لافروف مع دار بعد يومين من حديثه مع وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشينكار ودعوته أيضاً إلى تسوية الخلافات بين البلدين الجارين.

وقتل من يُشتبه بأنهم متشددون 26 شخصاً على الأقل في هجوم الثاني والعشرين من أبريل على وجهة سياحية جبلية بمنطقة باهالجام بوادي كشمير.

وتتنازع الهند وباكستان على السيادة الكاملة على إقليم كشمير الذي تقطنه أغلبية مسلمة وتسيطر كل دولة على شطر منه.