كيم جونغ أون يتفقد مصنع دبابات ويشدد على الحاجة إلى التحديث

تفقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مصنعا للدبابات وشدد على الحاجة إلى تحديث الجيش بدبابات وعربات مدرعة متطورة، بحسب ما أفادت به وسائل الإعلام الرسمية اليوم الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم تفقد حالة الإنتاج في المصنع وتحديثه والتقدم المحرز في تنفيذ مهام البحث المتعلقة بتكنولوجيا الدبابات.

ولم تكشف الوكالة عن اسم المصنع أو موقعه أو تاريخ زيارته، واصفة إياه فقط بأنه مصنع دبابات "مهم"، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم قوله خلال التوجيه الميداني: "إن استبدال الأسلحة المدرعة من القرن الماضي في جيشنا بأحدث الدبابات والمركبات المدرعة هو أهم قضية في بناء القوات المسلحة وتحديث الجيش".

كما أكد على ضرورة بناء قدرة واسعة النطاق لإنتاج الدبابات المتطورة والمدافع ذاتية الدفع وتحديث أنظمة الأسلحة المدرعة الشاملة في فترة زمنية قصيرة، واصفا ذلك بأنه مهمة ذات أهمية للحزب الحاكم في إحداث "الثورة الثانية في القوة المدرعة".