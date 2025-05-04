وزير الداخلية الألماني المرتقب يعتزم تشديد الرقابة على الحدود

يعتزم وزير الداخلية الألماني المرتقب، ألكسندر دوبرينت، أن يأمر بزيادة عمليات طرد المهاجرين من على الحدود وتشديد الرقابة على الحدود الخارجية لألمانيا بعد يوم واحد من توليه منصبه.

وقال السياسي المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد: "ستُتخذ القرارات الأولى بعد تولي المنصب يوم الأربعاء المقبل، وسيكون من بينها تشديد الرقابة على الحدود وزيادة حالات الطرد"، مشيرا في المقابل إلى أنه لن يكون هناك إغلاق للحدود.

وأضاف دوبرينت: "يجب خفض أعداد المهاجرين غير الشرعيين. ولكي تنجح الإنسانية والنظام على قدم المساواة، هناك حاجة إلى رقابة ووضوح وحسم. ونحن نُعدُّ قرارات على المستوى الوطني والأوروبي من أجل ذلك".

ومن المقرر انتخاب زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي، فريدريش ميرتس، مستشارا لألمانيا في البرلمان الاتحادي (بوندستاج) بعد غد الثلاثاء.

وأعلن رئيس ديوان المستشارية المرتقب، تورستن فراي، مؤخرا عن تشديد الرقابة على الحدود اعتبارا من اليوم الأول للحكومة الجديدة.