ما علاقة اليد اليسرى بنجاح أثرياء العالم؟

كثير من الشخصيات البارزة وأثرياء العالم مثل ستيف جوبز، بيل غيتس، ومارك زوكربيرغ، يشتركون في سمة قد تبدو بسيطة للوهلة الأولى، جميعهم يستخدمون اليد اليسرى.

دراسة حديثة صادرة عن كلية دونالد جي كوستيلو للأعمال حللت بيانات 1,012 مديراً تنفيذياً في 472 شركة، وكشفت أن المديرين العُسر تفوقوا في مؤشرات الابتكار، وحققوا عددًا أكبر من براءات الاختراع، كما أظهروا أداءً ماليًا أعلى مقارنة بنظرائهم من مستخدمي اليد اليمنى.

ما السبب وراء هذا التفوق؟

تشير النتائج إلى أن العُسر يتمتعون بأنماط تفكير مختلفة تعزز مهاراتهم التحليلية واللغوية، وتزيد قدرتهم على معالجة المعلومات المعقدة. هذا النوع من التفكير غير التقليدي يُعد عاملاً مهمًا في القيادة، وحل المشكلات، واتخاذ القرارات الحاسمة ، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ديل ميل" البريطانية.

نماذج عالمية لقيادات يستخدمون اليد اليسرى

ستيف جوبز – مؤسس شركة Apple

بيل غيتس – مؤسس Microsoft

مارك زوكربيرغ – مؤسس Meta

أوبرا وينفري – رائدة الإعلام

هنري فورد – مؤسس Ford

جون روكفلر – أحد أبرز رجال الأعمال في التاريخ

وبحسب الدراسة فإن استخدام اليد اليسرى قد يكون مؤشرًا على قدرات ذهنية متميزة تؤهل أصحابها لتولي المناصب القيادية وتحقيق إنجازات استثنائية.

ربما آن الأوان لإعادة النظر في الصورة النمطية المرتبطة باستخدام اليد اليسرى، والتوقف عن تجاهل هذا الجانب الفريد من الذكاء البشري.