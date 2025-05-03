"البابا" ترامب.. هل يطمع في المنصب حقاً؟

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة من الانتقادات بعد نشره صورة معدّلة بتقنية الذكاء الاصطناعي تظهره مرتدياً الزي البابوي، وذلك على منصته "تروث سوشيال"، بعد أيام قليلة من وفاة البابا فرنسيس.

وتُظهر الصورة ترامب مرتديا الرداء الأبيض وتاج "الميتر" البابوي، مع صليب كبير يتدلّى من عنقه، وجاءت هذه الخطوة بعد تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي أمام صحفيين في البيت الأبيض، قال فيها ساخرا إنه يود أن يصبح البابا، واصفًا ذلك بـ"الخيار الأول" بالنسبة له، وفقا لصحيفة The Independent.

وأوضح ترامب لاحقا أنه لا يملك مرشحا مفضلا لخلافة البابا الراحل، لكنه أشار إلى وجود كاردينال في نيويورك وصفه بـ"الجيد جدا".

ويأتي نشر الصورة تزامنا مع بدء مجمع الكرادلة اجتماعاته لاختيار بابا جديد، عقب وفاة البابا فرنسيس يوم الاثنين من عيد الفصح عن 88 عاما، إثر إصابته بسكتة دماغية وفشل في عضلة القلب.

وقوبلت الصورة بسخط واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وصفها العديد من المستخدمين بأنها "غير محترمة" و"مسيئة" في ظل الحداد على زعيم الكنيسة الكاثوليكية. وكتب أحدهم: "يرجى حذف هذا المنشور. كثير من الكاثوليك، وأنا منهم، يرونه إهانة كبيرة للكنيسة".

وقال مستخدم آخر: "كمواطن غير أمريكي، أرى في هذه الصورة إساءة فادحة لملايين الكاثوليك حول العالم. البابوية مؤسسة دينية مقدسة، وهذه السخرية تُعد انتهاكا لقدسيتها".

ويأتي ذلك في أعقاب انتقادات سابقة وُجهت لترامب بسبب حضوره جنازة البابا مرتديا بدلة زرقاء غير تقليدية، كما شوهد وهو يمضغ العلكة أثناء المراسم، في مشهد اعتبره البعض غير لائق، كما أثار لقاؤه الجانبي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال الجنازة مزيدا من الجدل.