روسيا تعلن حالة الطوارئ في نوفوروسيسك بعد هجوم أوكراني

أعلن أندريه كرافتشينكو رئيس بلدية مدينة نوفوروسيسك الساحلية الروسية المطلة على البحر الأسود حالة الطوارئ اليوم السبت بعدما قالت السلطات المحلية إن هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة ألحق أضرارا بمحطة للحبوب وعدد من المباني السكنية وأدى إلى إصابة خمسة أشخاص. ولم يصدر تعليق بعد من كييف.

ونشر حساب كرافتشينكو الرسمي على تليغرام مقطعا مصورا ظهر فيه وهو يتفقد الأضرار التي لحقت بثلاثة مبان سكنية.

وأظهر المقطع حطاما متناثرا أمام البنايات وسيارة مدمرة ونوافذ مهشمة وشرفات معلقة من واجهات المباني.

وقال كرافتشينكو إن من بين المصابين امرأة نقلت إلى المستشفى في حالة خطيرة. وذكرت السلطات المحلية أن طفلين أصيبا أيضا.

وأفاد فينيامين كوندراتيف حاكم منطقة كراسنودار بجنوب روسيا بأن حطام طائرات مسيرة ألحق أضرارا بثلاث وحدات تخزين في محطة للحبوب في نوفوروسيسك وأدى إلى اندلاع حريق. وأضاف أن ذلك لم يسفر عن إصابات.

وأضافت "تعمل محطات ديلو بورتس بشكل طبيعي وفقا للتعليمات الداخلية وتعليمات السلطات والهيئات المعنية".