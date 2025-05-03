رئيس صربيا يقطع زيارته لأمريكا بسبب وعكة صحية مفاجئة

أصيب الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بوعكة صحية مفاجئة، بينما كان في فلوريدا أمس الجمعة وسيلغي اجتماعاته المقررة في الولايات المتحدة ويعود إلى وطنه، طبقا لما ذكرته قناة (آر.تي.إس) التلفزيونية الرسمية.

وذكر التقرير التلفزيوني أن قرار العودة إلى صربيا جاء بعد مشاورات مع الأطباء، دون تقديم مزيد من التفاصيل. ولم يرد مكتب فوتشيتش في بلجراد على المكالمات الهاتفية خارج ساعات العمل الرسمية، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت.

وكان فوتشيتش قد قال إنه يخطط للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأعضاء آخرين رفيعي المستوى في الحزب الجمهوري.

ولم ترد أي معلومات فورية من مكتبه حول ما إذا كان اللقاء مع الرئيس الأمريكي قد تم عقده أم إلغاؤه.