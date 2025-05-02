أمريكا تجدد الدعوة لأوكرانيا وروسيا لإنهاء الحرب

جدد نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو دعواتهما لروسيا وأوكرانيا للتوصل إلى اتفاق سلام.

وقال فانس إنه لا تلوح في الأفق نهاية واضحة للصراع في أوكرانيا، بينما أوضح روبيو أن الرئيس دونالد ترامب يحتاج إلى أن يرى انفراجة "قريبا جدا".

وأكدت هذه التعليقات،التي أدلى بها المسؤلان كل على حدة، لقناة فوكس نيوز، نفاد صبر إدارة ترامب إزاء صعوبة التوصل لاتفاق ينهي الحرب التي دخلت عامها الرابع.

وبدا أن ترامب الذي تعهد بإبرام اتفاق سلام في أول يوم له في البيت الأبيض قبل أن يقول مستشاروه إن الأمر سيستغرق شهورا، انحاز إلى روسيا، لكنه أدلى بتصريحات أكثر إيجابية نحو أوكرانيا في الفترة التي سبقت إبرام اتفاقية المعادن.

وقال فانس وروبيو إن السلام بيد الطرفين.

وأوضح فانس في مقابلة مع برنامج "سبيشال ريبورت مع بريت باير" على فوكس نيوز "الأمر متروك لهم للتوصل إلى اتفاق ووقف هذا الصراع الوحشي".