كوريا الشمالية وروسيا تبدآن في بناء أول رابط بري بينهما

بدأت كوريا الشمالية وروسيا في بناء أول رابط بري بينهما، حسبما أعلنت الدولتان، ووصفتا عملية بناء جسر فوق نهر حدودي بأنه تطور كبير من شأنه تعزيز علاقاتهما المزدهرة.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أمس الأربعاء أن طول الجسر سيبلغ كيلومترا، ومن المتوقع أن يستغرق بناؤه عاما ونصف العام.

كما قالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية إن الجسر سوف يعزز سفر المواطنين والسياحة وتبادل السلع عبر الحدود.

وأقامت كوريا الشمالية وروسيا اليوم الخميس مراسم وضع حجر الاساس بمناسبة بدء بناء الجسر في مدينتيهما الحدوديتين، وفقا لوكالات الانباء بالدولتين. وقالت الوكالات إن رئيس وزراء كوريا الشمالية باك ثاي سونج ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين حضرا المراسم عبر تقنية الفيديو.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية أن باك قال إن بناء الجسر يمثل "لحظة تاريخية" في العلاقات الثنائية.

ونقلت وكالة تاس عن ميشوستين القول " هذا الجسر يمثل حجز زاوية للعلاقات الروسية-الكورية".

وأضاف" نحن نضع أساسا يعتمد عليه لتعاون أوثق بين دولتينا، طريق من أجل حوار صريح ومثمر".