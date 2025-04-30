ترامب يشيد بأدائه في أول 100 يوم وسط مخاوف بشأن الاقتصاد

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما وصفها بسلسلة من الانتصارات الاقتصادية الكبرى وهاجم الديمقراطيين بقوة، بما في ذلك الرئيس السابق جو بايدن، خلال تجمع حاشد في ولاية ميشيجان أمس الثلاثاء للاحتفال بمرور 100 يوم على توليه السلطة.

وكان التجمع في الولاية، التي تشهد تنافساً سياسياً كبيراً وهي مركز صناعة السيارات في الولايات المتحدة، أكبر حدث يستضيفه الرئيس الجمهوري منذ تنصيبه في 20 يناير.

ولاقى أداء ترامب فتورا لدى الأمريكيين في الأسابيع الأخيرة وسط شعور بالقلق إزاء إدارته الاقتصادية في ظل التضخم المستمر وتحركات إدارته العدوانية لفرض رسوم جمركية على كل دول العالم تقريبا.

قال ترامب معلقاً على فترته الرئاسية الأولى التي امتدت من عام 2017 وحتى 2021 "كان لدينا أعظم اقتصاد في تاريخ بلادنا. لقد حققنا أداء رائعاً، ونحن الآن في وضع أفضل".

وجدد ترامب انتقاداته لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، وقال أمام الحشد الضخم في وارن، التي تضم المركز التقني لشركة جنرال موتورز وتقع قرب مدينة ديترويت، إن رئيس البنك المركزي لم يكن يؤدي عمله بشكل جيد.

كما هاجم ترامب "المتطرفين اليساريين"، ودخل في جدال لفظي قصير مع أحد المعترضين.

مخاوف اقتصادية

على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، وقع ترامب في وقت سابق أمس الثلاثاء على أمر لتخفيف وطأة الرسوم الجمركية على السيارات.

وفي سياق منفصل، قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك لشبكة (سي.إن.بي.سي) إن الإدارة الأمريكية توصلت إلى اتفاق تجاري مع إحدى الدول سيخفف بشكل دائم من الرسوم الجمركية "المضادة" التي يعتزم ترامب فرضها. ولم يكشف الوزير عن اسم ذلك البلد.

وفي وارن، وصف ترامب الرسوم الجمركية بأنها شريان حياة اقتصادي لولاية ميشيجان.

وقال ترامب وسط هتافات الحضور "برسومي الجمركية على الصين، ننهي أكبر سرقة وظائف في تاريخ العالم. لقد انتزعت الصين منا وظائف أكثر مما انتزعته أي دولة أخرى".