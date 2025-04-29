عودة الكهرباء بنسبة 99 % في جميع أنحاء إسبانيا بعد انقطاع واسع

عاد التيار الكهربي بالكامل، تقريبا، في جميع أنحاء إسبانيا بعد انقطاع كبير، وعادت الإمدادات بنسبة 16ر99% ، اعتبارا من الساعة السادسة صباحا (04:00 بتوقيت جرينتش)، بحسب ما ذكرته شركة توزيع الكهرباء الإسبانية "ريد إلكتريكا".

عاد التيار الكهربي بالكامل، تقريبا، في جميع أنحاء إسبانيا بعد انقطاع كبير، وعادت الإمدادات بنسبة 16ر99%، اعتبارا من الساعة السادسة صباحا (04:00 بتوقيت جرينتش)، بحسب ما ذكرته شركة توزيع الكهرباء الإسبانية "ريد إلكتريكا" اليوم الثلاثاء.

وفي البرتغال المجاورة، تم أيضا إعادة التيار الكهربائي إلى معظم المنازل، حسبما ذكرت قناة "آر تي بي" البرتغالية صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت القناة، نقلا عن شركة توزيع الكهرباء البرتغالية "إي - ريديس"، إن نحو 95% من بين 5ر6 مليون مشترك في البلاد، قد عاد إليهم التيار الكهربائي.

وعاش ملايين الأشخاص في إسبانيا والبرتغال في ظلام، أمس الاثنين، بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وتعطلت شبكات الاتصالات، وتوقفت إشارات المرور عن العمل، وتعطلت المصاعد.

وتعهد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في خطاب متلفز مساء أمس الاثنين، بعودة التيار الكهربائي إلى طبيعته بحلول يوم الثلاثاء، دون أن يذكر سبب الانقطاع، ولكنه ذكر أنه لم يتم استبعاد أي احتمالات.