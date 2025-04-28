الفلبين تسعى لخفض الرسوم الجمركية إلى صفر خلال المباحثات مع أمريكا

قالت وزيرة التجارة الفلبينية كريستينا روكي إن بلادها ستسعى لخفض الرسوم الأمريكية إلى صفر من نسبة 17% التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن روكي القول للصحفيين اليوم الاثنين " ما نأمله هو أن نحصل على ما هو أفضل لنا وهدفنا هو خفض الرسوم بحيث يكون لدينا ميزة تجارية".

ومن المقرر أن تلتقى روكي بمسؤولين أمريكيين بقطاع التجارة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

وعرضت الفلبين شراء المزيد من المنتجات الزراعية من أمريكا، في الوقت الذي تسعى فيه لخفض الرسوم المعلنة.