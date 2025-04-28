روبيو: أمريكا قد تنسحب من جهود السلام بين روسيا وأوكرانيا

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا أمس الأحد على وقف هجماتها في أوكرانيا، بينما قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن الولايات المتحدة قد تنسحب من جهود السلام إذا لم تحرز تقدما.

وفي تصريحات للصحفيين في نيوجيرزي، عبر ترامب عن خيبة أمله لاستمرار روسيا في مهاجمة أوكرانيا، مؤكدا أن اجتماعه الفردي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الفاتيكان يوم السبت سار على ما يرام.

وقال ترامب عن زيلينسكي "أراه أكثر هدوءا. أعتقد أنه يفهم الصورة، وأعتقد أنه يريد إبرام اتفاق".

في غضون ذلك، قال روبيو إن إدارة ترامب قد تتخلى عن محاولاتها للتوسط في اتفاق إذا لم تحقق روسيا وأوكرانيا تقدما.

وقال روبيو لبرنامج "واجه الصحافة" على قناة إن.بي.سي "يتعين أن يحدث ذلك قريبا". وأضاف "لا يمكننا الاستمرار في تخصيص الوقت والموارد لهذا الجهد إذا لم يُكتب له النجاح".

التقى ترامب وزيلينسكي في كاتدرائية بالفاتيكان يوم السبت على هامش حضور جنازة البابا فرنسيس، في محاولة لإحياء الجهود المتعثرة لإنهاء الحرب في أوكرانيا. كان هذا الاجتماع الأول بين الزعيمين منذ لقاء انتهى قبل موعده بخلاف شديد بين الرئيسين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في فبراير، ويأتي في وقت حرج من المفاوضات الرامية إلى إنهاء الصراع.

انتقد ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد اجتماعه مع زيلينسكي في الفاتيكان، قائلا على مواقع التواصل الاجتماعي إنه "لا يوجد سبب" لإطلاق روسيا صواريخ على مناطق مدنية.

وفي مقابلة مسجلة عُرضت في برنامج "واجه الأمة" على قناة سي.بي.إس. أمس الأحد، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن روسيا ستواصل استهداف المواقع التي يستخدمها الجيش الأوكراني.

وعندما سُئل عن الغارة الروسية على كييف الأسبوع الماضي التي أودت بحياة مدنيين، قال لافروف إن "الهدف الذي هوجم لم يكن مدنيا قطعا"، وإن روسيا تستهدف فقط "المواقع التي يستخدمها الجيش".