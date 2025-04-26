أول لقاء بعد المشادة.. زيلينسكي يجتمع مع ترامب في روما

أكد متحدث باسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت أن الرئيس التقى بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في روما حيث يشارك الرئيسان في جنازة بابا الفاتيكان الراحل البابا فرنسيس.

وقال ستيفن تشونغ مدير الاتصالات في البيت الأبيض إن ترامب أجرى "نقاشا مثمرا للغاية" مع زيلينسكي قبيل المشاركة في جنازة البابا فرنسيس اليوم.

وأضاف أن الزعيمين "اجتمعا اليوم على انفراد... وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل حول الاجتماع لاحقا".

وقال ترامب أمس الجمعة إن محادثات مثمرة جرت بين مبعوثه والقيادة الروسية، ودعا إلى اجتماع رفيع المستوى بين كييف وموسكو لإبرام اتفاق. ويضغط ترامب على الجانبين للاتفاق على وقف إطلاق النار.

وحذر ترامب سابقا الجانبين من أن إدارته ستتخلى عن جهودها الرامية لتحقيق السلام إذا لم يتوصلا إلى اتفاق قريبا.

وهذا هو أول لقاء بين ترامب وزيلينسكي منذ اجتماعها بالبيت الأبيض في فبراير والذي شهد مشادة كلامية بينهما.

وأوقفت الولايات المتحدة التعاون المخابراتي مع أوكرانيا عقب ذلك الاجتماع لكنها استأنفته لاحقا.