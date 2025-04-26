رئيس وزراء كندا يندد بالحصار الإسرائيلي لإمدادات الغذاء إلى غزة

حث رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إسرائيل على السماح لبرنامج الأغذية العالمي بالعمل في غزة، قائلا إنه لا ينبغي استخدام الغذاء "كأداة سياسية"، وذلك بعد ساعات من نفاد مخزونات البرنامج التابع للأمم المتحدة بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر على الإمدادات.

وقال برنامج الأغذية العالمي أمس الجمعة إنه سلم آخر الإمدادات المتبقية إلى المطابخ التي توفر وجبات ساخنة في غزة وإن من المتوقع أن تنفد الأغذية من هذه المرافق في الأيام المقبلة.

وقال كارني على موقع إكس "أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة للتو أن مخزوناته من الغذاء في غزة نفدت بسبب الحصار الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية، لا يمكن استخدام الغذاء كأداة سياسية".

وقال البرنامج إن أي إمدادات إنسانية أو تجارية لم تدخل غزة منذ أكثر من سبعة أسابيع لأن جميع المعابر الحدودية الرئيسية مغلقة، وهو أطول إغلاق يواجهه قطاع غزة على الإطلاق.