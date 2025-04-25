سول : سنرد بحزم على أي استفزاز من جانب بيونج يانج

قال الرئيس الكوري الجنوبي المؤقت هان دوك-سو اليوم الجمعة إن كوريا الجنوبية ترد بحزم على أي استفزاز كوري شمالي، وذلك أثناء إحياء ذكرى الجنود وضباط الشرطة الذين قتلوا أثناء الخدمة الإلزامية.

ووفي العام الماضي، خصصت الحكومة في سول يوم الجمعة الرابع من شهر أبريل من كل عام يوما لإحياء ذكرى من قتلوا خلال هذه الخدمة الإلزامية.

وقال هان خلال احتفال أقيم بمناسبة هذا اليوم في المقبرة الوطنية في "دايجون"، الواقعة على بعد حوالي 140 كيلومترا جنوب العاصمة سول: "تواصل كوريا الشمالية تهديد السلام في شبه الجزيرة الكورية والعالم من خلال استفزازاتها النووية والصاروخية".

وأضاف: "لقد أرست الحكومة وضعا أمنيا مثاليا للدفاع عن حريتنا وسلامنا، وترد بحزم على أي استفزاز كوري شمالي".

وقدم الرئيس الكوري الجنوبي المؤقت مواساته لعائلات الجنود والضباط القتلى، قائلا "إن هذا اليوم الخاص تم تخصيصه لتذكر تضحياتهم وتخفيف آلام من تركوهم وراءهم".

وأضاف: "إن هذا اليوم ليس لمجرد التذكر، بل للتعهد بأن الدولة ستفي بمسؤوليتها. وستستخدم الحكومة كل ما لديها من قوة لتكريم أولئك الذين نذروا أنفسهم للوطن والشعب. وعلاوة على ذلك، سنبذل قصارى جهدنا لرعاية ودعم عائلاتهم".

يشار إلى أن شبه الجزيرة الكورية تشهد توترات على خلفية التجارب الصاروخية الباليستية من جانب كوريا الشمالية وامتلاكها لأسلحة نووية.