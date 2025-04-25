لماذا تراجع عدد السوريين المقيمين في ألمانيا؟

انخفض عدد السوريين المقيمين في ألمانيا بشكل طفيف في الآونة الأخيرة، لكن السبب في ذلك لا يرجع في الأساس إلى عودة السوريين إلى بلدهم عقب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، بل إلى أن العديد من اللاجئين السوريين الذين دخلوا ألمانيا في عامي 2015 و2016 أصبحوا الآن مستوفين لمتطلبات التجنيس، علما بأن أي شخص يصبح مواطنا ألمانيا لا يُسجل باعتباره أجنبيا، حتى لو كان يحمل جنسية أخرى بجانب الألمانية.

وذكرت وزارة الداخلية الألمانية ردا على استفسار أنه وفقا لبيانات السجل المركزي للأجانب، بلغ عدد السوريين المقيمين في ألمانيا حتى نهاية شهر مارس الماضي 968 ألفا و899 سوريا، من بينهم 10 آلاف و729 سوريا ملزمين بمغادرة البلاد، وحصل معظمهم ـ 9649 سوريا ـ على تسامح بالإقامة المؤقتة.

وقبل ذلك بشهر واحد - بالتحديد حتى 28 فبراير الماضي - كان عدد السوريين المقيمين في ألمانيا يبلغ 972 ألفا و470 سوريا، أي أكثر بواقع 3571 سوريا مقارنة بنهاية مارس الماضي.