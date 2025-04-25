تحطم طائرة للشرطة التايلاندية ومقتل ركابها الستة

تحطمت طائرة صغيرة تابعة للشرطة التايلاندية في البحر بالقرب من بلدة ساحلية شهيرة، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها الستة، بحسب مسؤولين.

وقال المتحدث باسم الشرطة الملكية التايلاندية أرتشايون كرايثونج إن الطائرة كانت تقوم بطلعة تجريبية للتحضير للتدريب على المظلات في منطقة هوا هين قبل أن تتحطم في حوالي الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (01.00 بتوقيت جرينتش).

ولم يفصح المسؤولون حتى الان عن طراز الطائرة، لكن يبدو أن الصور من مكان الحادث تظهر طائرة من طراز فايكنج دي إتش سي-6 توين أوتر. وقالت إدارة العلاقات العامة في مقاطعة براتشواب كيري خان إن الطائرة تحطمت بالقرب من مطار هوا هين.

وتُظهر الصور أن الطائرة سقطت في البحر على بعد حوالي 100 متر من الشاطئ. وبدا جسم الطائرة مشطورا إلى نصفين.

وقال أرتشايون إن جميع الأشخاص الستة الذين كانوا على متن الطائرة هم ضباط شرطة، مضيفا أن خمسة منهم لاقوا حتفهم في مكان الحادث وتوفي واحد منهم في وقت لاحق في المستشفى.

ولم يعرف حتى الان سبب التحطم. وقال أرشايون إن المسؤولين يجمعون الأدلة بما في ذلك بيانات من الصندوق الأسود للطائرة.