أمريكا.. حريق غابات ضخم في نيوجيرسي يجبر السكان على الإجلاء

تسبب حريق غابات في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، يوم أمس الثلاثاء، في إجلاء بعض السكان وإغلاق جزء من طريق سريع رئيسي.

وذكرت صحيفة "ذا برس أوف أتلانتيك سيتي" أن طريق "جاردن ستيت باركواي"، أحد أكثر الطرق السريعة ازدحاما في الولاية، تم إغلاقه بين بلدتي بارنيجيت ولاسي.

وقالت السلطات إن أكثر من 1300 مبنى مهدد، كما انقطعت الكهرباء عن معظم مناطق بارنيجيت. وصدر أمر إخلاء إلزامي لعدد غير محدد من المباني في بلدة لاسي، وتم فتح ملاجئ في كنيسة ومدرسة ثانوية.

وأفاد مسؤولو الإطفاء بأن الحريق التهم أكثر من 9ر11 كيلومترا مربع من الأراضي. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.